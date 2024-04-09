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Вован: глава WADA помог организовать пранк с Томасом Бахом

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Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил, что глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, сам того не зная, помог организовать розыгрыш с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
Вован: глава WADA помог организовать пранк с Томасом Бахом
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Разговор в том числе организовал и сам Бах. В пранке был и Банька, и представитель Евросоюза, вице‑президент Еврокомиссии по европейскому образу жизни и спорту Маргаритис Схинас. Сам контакт нам помог организовать Банька, будучи уверенным в нашей лояльности. Бах был уверен, что мы не фейковые политики», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее пранкер Лексус заявил, что публикация новой части разговора с Бахом может стать концом карьеры функционера. 

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