Бехунин: бой россиянина Магомедова и украинца Потери в UFC отменён

Журналист Алекс Бехунин сообщил, что поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Шарабутдина Магомедова и украинца Игоря Потери на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии отменён.

О том, что противостояние в рамках UFC Fight Night, которое должно было пройти 22 июня, отменено, журналист сообщил в социальной сети X.

Причины отмены поединка неизвестны. Украинец выйдет на замену Махмуду Мурадову (Таджикистан) и встретится с бразильцем Мишелем Перейрой на майском турнире UFC 301, а россиянин будет ожидать назначения следующего соперника.

Ранее сообщалось, что Павлович и Волков проведут бой на турнире UFC 22 июня.