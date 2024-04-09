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Бехунин: бой россиянина Магомедова и украинца Потери в UFC отменён

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Журналист Алекс Бехунин сообщил, что поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Шарабутдина Магомедова и украинца Игоря Потери на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии отменён.
Бехунин: бой россиянина Магомедова и украинца Потери в UFC отменён
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

О том, что противостояние в рамках UFC Fight Night, которое должно было пройти 22 июня, отменено, журналист сообщил в социальной сети X

Причины отмены поединка неизвестны. Украинец выйдет на замену Махмуду Мурадову (Таджикистан) и встретится с бразильцем Мишелем Перейрой на майском турнире UFC 301, а россиянин будет ожидать назначения следующего соперника.

Ранее сообщалось, что Павлович и Волков проведут бой на турнире UFC 22 июня. 

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