Бехунин: бой россиянина Магомедова и украинца Потери в UFC отменён
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О том, что противостояние в рамках UFC Fight Night, которое должно было пройти 22 июня, отменено, журналист сообщил в социальной сети X.
Причины отмены поединка неизвестны. Украинец выйдет на замену Махмуду Мурадову (Таджикистан) и встретится с бразильцем Мишелем Перейрой на майском турнире UFC 301, а россиянин будет ожидать назначения следующего соперника.
Ранее сообщалось, что Павлович и Волков проведут бой на турнире UFC 22 июня.