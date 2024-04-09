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Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

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Испанский теннисист Карлос Алькарас принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы.
Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
  • AP
  • © Marta Lavandier

«Я тренировался в Монте-Карло, до последней минуты пытаясь восстановиться после травмы правой руки, но это оказалось невозможным. Я не могу играть. Я очень хотел сыграть, увидимся в следующем году», — написал Алькарас в социальных сетях.

Алькарас занимает третье место в рейтинге ATP. На счету испанского теннисиста 13 титулов в одиночном разряде, включая победы на US Open (2022) и Уимблдоне (2023).

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