Джокович: в ближайшие недели Синнер станет первой ракеткой мира
- AP
- © Louise Delmotte
«То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров», — цитирует Джоковича la Repubblica.
В настоящий момент оба теннисиста принимают участие в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге серб встретится с россиянином Романом Сафиуллиным.
Ранее сообщалось, что Джокович стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории.