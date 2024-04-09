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Джокович: в ближайшие недели Синнер станет первой ракеткой мира

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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, когда Янник Синнер возглавит рейтинг ATP.
Джокович: в ближайшие недели Синнер станет первой ракеткой мира
  • AP
  • © Louise Delmotte

«То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров», — цитирует Джоковича la Repubblica.

В настоящий момент оба теннисиста принимают участие в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Во втором круге серб встретится с россиянином Романом Сафиуллиным.

Ранее сообщалось, что Джокович стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории.

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