Спортдир «Оренбурга» — о паводке: пока работаем в штатном режиме
- РИА Новости
«В зоне затопления никто из игроков «Оренбурга» не живёт, им ничего не угрожает. Угрозы подхода воды к стадиону и его затопления нет», — сказал Андреев Sport24.
Функционер подчеркнул, что арена клуба расположена за пределами города и находится на возвышенности, поэтому на данный момент вода, вышедшая из берегов поймы Урала, угрозы сооружению не несёт.
«Переносить домашние игры не будем, пока работаем в штатном режиме», — резюмировал Андреев.
9 апреля администрация Оренбурга призвала жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» не уведомлял «Рубин» о возможной отмене матча на фоне наводнения в Орске.