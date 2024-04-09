Спортдир «Оренбурга» — о паводке: пока работаем в штатном режиме

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о влиянии мощного паводка на реке Урал на жизнь футбольного клуба.

«В зоне затопления никто из игроков «Оренбурга» не живёт, им ничего не угрожает. Угрозы подхода воды к стадиону и его затопления нет», — сказал Андреев Sport24.

Функционер подчеркнул, что арена клуба расположена за пределами города и находится на возвышенности, поэтому на данный момент вода, вышедшая из берегов поймы Урала, угрозы сооружению не несёт.

«Переносить домашние игры не будем, пока работаем в штатном режиме», — резюмировал Андреев.

9 апреля администрация Оренбурга призвала жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» не уведомлял «Рубин» о возможной отмене матча на фоне наводнения в Орске.