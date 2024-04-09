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Госдума запретила продажу алкоголя и рекламу пива на стадионах во время Игр дружбы

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Зампред комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов рассказал о том, что розничная продажа и употребление алкоголя, а также реклама пива будут запрещены на спортивных объектах во время проведения Всемирных игр дружбы.
Госдума запретила продажу алкоголя и рекламу пива на стадионах во время Игр дружбы
  • globallookpress.com

Соответствующая поправка была принята на пленарном заседании. Она была внесена ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы проведения турнира.

В редакции первого чтения законопроекта отмечалось, что на стадионах допускается розничная продажа и употребление алкогольной продукции, реализуемой коммерческими партнёрами организатора игр или IFA. Это было сделано с целью создания дополнительных источников финансирования.

В разговоре с ТАСС депутат отметил, что принятые поправки устраняют все несоответствия между законопроектом и действующим законодательством. Он добавил, что были учтены все поступившие от органов исполнительной власти замечания.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.

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