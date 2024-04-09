Госдума запретила продажу алкоголя и рекламу пива на стадионах во время Игр дружбы

Зампред комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов рассказал о том, что розничная продажа и употребление алкоголя, а также реклама пива будут запрещены на спортивных объектах во время проведения Всемирных игр дружбы.

Соответствующая поправка была принята на пленарном заседании. Она была внесена ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы проведения турнира.

В редакции первого чтения законопроекта отмечалось, что на стадионах допускается розничная продажа и употребление алкогольной продукции, реализуемой коммерческими партнёрами организатора игр или IFA. Это было сделано с целью создания дополнительных источников финансирования.

В разговоре с ТАСС депутат отметил, что принятые поправки устраняют все несоответствия между законопроектом и действующим законодательством. Он добавил, что были учтены все поступившие от органов исполнительной власти замечания.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.