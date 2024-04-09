Олимпийская чемпионка по лыжам Сорина перенесла операцию

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина перенесла операцию.

«Двое родов не прошли бесследно для организма, и для возвращения к полноценному тренировочному процессу Татьяне потребовалась операция. Она вчера была успешно прооперирована в Москве», — сообщил муж спортсменки и тренер сборной России Егор Сорин в Telegram-канале.

Напомним, что у пары двое детей. Дочь София родилась в 2020 году, а сын Макар — в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Наталья и Александр Терентьевы перешли из группы Юрия Бородавко к Егору Сорину.