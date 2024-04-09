RT в Telegram
Подпишись

Олимпийская чемпионка по лыжам Сорина перенесла операцию

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина перенесла операцию.
Олимпийская чемпионка по лыжам Сорина перенесла операцию
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Двое родов не прошли бесследно для организма, и для возвращения к полноценному тренировочному процессу Татьяне потребовалась операция. Она вчера была успешно прооперирована в Москве», — сообщил муж спортсменки и тренер сборной России Егор Сорин в Telegram-канале.

Напомним, что у пары двое детей. Дочь София родилась в 2020 году, а сын Макар — в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Наталья и Александр Терентьевы перешли из группы Юрия Бородавко к Егору Сорину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить