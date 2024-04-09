На Украине заявили, что участие спортсменов в Играх дружбы станет концом их карьеры
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«Мы вместе с Национальным олимпийским комитетом Украины обратились к странам, которые являются нашими партнёрами: никто не будет отправлять туда своих спортсменов», — заявил Бедный украинскому Пятому каналу.
По его словам, представители спорта «высших достижений не позволят себе участия в Играх». Он заявил, что подобное решение потенциальных участников будет «точкой в их карьере и пути в международном спорте».
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.
Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.