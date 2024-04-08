Кечинов: не удивлюсь, если отставка Абаскаля из «Спартака» произойдёт на этой неделе

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации вокруг главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я не удивлюсь, если его отставка из «Спартака» произойдёт на этой неделе. У команды нет стабильной игры и результата, поэтому решение об отставке может произойти в любой момент», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Накануне «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 2:1. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.