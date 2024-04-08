Кечинов: не удивлюсь, если отставка Абаскаля из «Спартака» произойдёт на этой неделе
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я не удивлюсь, если его отставка из «Спартака» произойдёт на этой неделе. У команды нет стабильной игры и результата, поэтому решение об отставке может произойти в любой момент», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
Накануне «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 2:1. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.