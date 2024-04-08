Marca: Дани Алвес хочет вернуться в футбол в новой роли после тюрьмы

Бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес собирается вернуться в футбол в новой роли, чтобы очистить свой имидж.

По информации Marca, бразилец убеждён, что он снова сможет зарабатывать на жизнь футболом и очистит свой имидж.

Алвес, приговорённый к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, освободился под залог в размере €1 млн до окончательного вступления приговора в силу.

Бразилец известен по выступлениям за «Севилью», «Барселону», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Байя», «Сан-Паулу» и «УНАМ Пумас». За свою карьеру он завоевал 43 трофея, в том числе три кубка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Алвес закатил вечеринку в честь выхода из тюрьмы.