RT в Telegram
Подпишись

Карякин — о выступлении Непомнящего на Турнире претендентов: начало удалось для него

Короткая ссылка
Член Общественной палаты РФ гроссмейстер Сергей Карякин высказался об игре россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов в Торонто (Канада).
Карякин — о выступлении Непомнящего на Турнире претендентов: начало удалось для него
  • Gettyimages.ru

«Пока что Непомнящий играет здорово. Он бьётся в каждой партии. Да, с ошибками, но он борется. Ещё десять туров впереди. Безусловно, начало удалось для Яна. Посмотрим, что теперь будет дальше. Впереди у Непомнящего важнейшие партии с Накамурой и Каруаной», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

8 апреля Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре Турнира претендентов.

Российский гроссмейстер развил атаку на королевском фланге после неточного хода соперника в миттельшпиле. Индиец на 26-м ходу вместо того, чтобы подвинуть пешку и перейти в контрнаступление, отправил ладью на третью горизонталь, из-за чего ограничил её активность. А затем ещё на 37-м усугубил ситуацию, разменяв коней в цейтноте и фактически упустив шанс прорвать пешечную защиту Непомнящего. Гуджрати сдался на 44-м ходу.

Таким образом, участник матча за звание чемпиона мира в 2023-м одержал вторую победу и вышел в единоличные лидеры.

Игры пятого тура пройдут 9 апреля в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что Горячкина и Вайшали сыграли вничью в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить