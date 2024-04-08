Карякин — о выступлении Непомнящего на Турнире претендентов: начало удалось для него

Член Общественной палаты РФ гроссмейстер Сергей Карякин высказался об игре россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов в Торонто (Канада).

«Пока что Непомнящий играет здорово. Он бьётся в каждой партии. Да, с ошибками, но он борется. Ещё десять туров впереди. Безусловно, начало удалось для Яна. Посмотрим, что теперь будет дальше. Впереди у Непомнящего важнейшие партии с Накамурой и Каруаной», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

8 апреля Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре Турнира претендентов.

Российский гроссмейстер развил атаку на королевском фланге после неточного хода соперника в миттельшпиле. Индиец на 26-м ходу вместо того, чтобы подвинуть пешку и перейти в контрнаступление, отправил ладью на третью горизонталь, из-за чего ограничил её активность. А затем ещё на 37-м усугубил ситуацию, разменяв коней в цейтноте и фактически упустив шанс прорвать пешечную защиту Непомнящего. Гуджрати сдался на 44-м ходу.

Таким образом, участник матча за звание чемпиона мира в 2023-м одержал вторую победу и вышел в единоличные лидеры.

Игры пятого тура пройдут 9 апреля в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что Горячкина и Вайшали сыграли вничью в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ.