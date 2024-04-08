Евсеев покинул пост главного тренера «Кубани»

«Кубань» и главный тренер Вадим Евсеев приняли решение прекратить сотрудничество.

«Кубань» — хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своё решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба.

Евсеев был назначен на пост тренера «Кубани» в сентябре 2023 года. Клуб из Краснодара по итогам 25 туров с 22 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата России в Первой лиге.

Ранее Евсеев оттащил машину с дороги для проезда клубного автобуса «Кубани».