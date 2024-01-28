Евсеев оттащил машину с дороги для проезда клубного автобуса «Кубани»

Пресс-служба «Кубани» опубликовала видео с главным тренером Вадимом Евсеевым, которому пришлось заняться незапланированными физическими упражнениями на учебно-тренировочных сборах в Турции.

48-летний специалист помог расчистить дорогу для клубного автобуса, который не мог проехать к месту занятий команды в Анталье. Евсеев вместе с коллегами по тренерскому штабу оттащил автомобиль с дороги.

«Классика от Вадима Валентиновича. Потому что ничего не должно стоять на пути команды», — написал представитель пресс-службы под видео в Telegram-канале.

Евсеев был назначен на пост тренера «Кубани» в сентября 2023 года. Клуб из Краснодара по итогам 20 туров с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук вышел главным арбитром на товарищеский матч с «Аль-Фатехом».