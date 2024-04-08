Отец Кузяева: у Далера в крови тяга к иностранным языкам

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, как его сын выучил французский язык.

«Тяга к иностранным языкам прививалась с детства. Супруга следила за образованием детей, всегда делала на нём акцент. Поэтому это у них заложено в крови», — цитирует Кузяева-старшего «СЭ».

Кузяев дал интервью на французском языке после матча 28-го тура Лиги 1 с «Лансом».

Встреча в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис» завершилась со счётом 1:1. Россиянин провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кузяев зарабатывает в «Гавре» €80 тыс. в месяц.