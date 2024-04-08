Карпов назвал Непомнящего главным фаворитом Турнира претендентов
- AFP
«Есть Накамура, который недавно считался одним из главных претендентов на корону. Хорошо показывают себя Каруана, индусы, борьба будет очень тяжёлая. Но Непомнящего определённо можно назвать главным фаворитом турнира», — приводит слова Карпова РИА Новости.
За четыре тура Непомнящий набрал три очка и возглавляет турнирную таблицу.
Турнир претендентов продлится до 22 апреля.
Ранее Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре Турнира претендентов.