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Карпов назвал Непомнящего главным фаворитом Турнира претендентов

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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал Яна Непомнящего главным фаворитом Турнира претендентов в Торонто.
Карпов назвал Непомнящего главным фаворитом Турнира претендентов
  • AFP

«Есть Накамура, который недавно считался одним из главных претендентов на корону. Хорошо показывают себя Каруана, индусы, борьба будет очень тяжёлая. Но Непомнящего определённо можно назвать главным фаворитом турнира», — приводит слова Карпова РИА Новости.

За четыре тура Непомнящий набрал три очка и возглавляет турнирную таблицу.

Турнир претендентов продлится до 22 апреля.

Ранее Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре Турнира претендентов.

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