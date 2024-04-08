Тарасова заявила, что пока не видит в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося
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«Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. В целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Дэвис и Смолкин раньше представляли Россию, а сейчас выступают за Грузию.
На чемпионате мира Дэвис и Смолкин заняли 12-е место.
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля.