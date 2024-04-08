RT в Telegram
Подпишись

Тарасова заявила, что пока не видит в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что пока не видит в Диане Дэвис и Глебе Смолкине ничего выдающегося.
Тарасова заявила, что пока не видит в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

«Посмотрим, смогут ли они прибавить в Монреале. В целом я видела немало великих пар, в сравнении с ними пока не замечаю в Дэвис и Смолкине ничего выдающегося», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Дэвис и Смолкин раньше представляли Россию, а сейчас выступают за Грузию.

На чемпионате мира Дэвис и Смолкин заняли 12-е место.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин перешли в ледовую академию Монреаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить