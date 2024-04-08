Соболев: «Спартак» с «Динамо» был действительно командой, я этим горжусь

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды над «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы действительно играли как команда. Мы бились друг за друга, верили друг в друга. Все ошибались, но никто никому ничего не говорил. Этим я очень горжусь», — цитирует Соболева сайт клуба.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Игрок отметился дублем.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.

Ранее Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо».