Соболев: «Спартак» с «Динамо» был действительно командой, я этим горжусь
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Мы действительно играли как команда. Мы бились друг за друга, верили друг в друга. Все ошибались, но никто никому ничего не говорил. Этим я очень горжусь», — цитирует Соболева сайт клуба.
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Игрок отметился дублем.
«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.
Ранее Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо».