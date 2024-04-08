Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что работа с психологом помогла ему контролировать эмоции.

«Как научился контролировать эмоции? Думаю, помогли и работа с психологом, и хороший тренер, и команда вокруг меня, и, наконец, то, что я взрослею. Чем больше за спиной остаётся матчей с любым исходом, тем лучше понимаю, что на теннисе жизнь не заканчивается», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

На данный момент Медведев занимает четвёртое место в рейтинге ATP. У него на счету 20 титулов.

Ранее Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом.