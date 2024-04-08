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Главный тренер «Миннесоты»: впечатляет выносливость Капризова

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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс высказался об игре Кирилла Капризова.
Главный тренер «Миннесоты»: впечатляет выносливость Капризова
  • AP
  • © Paul Beaty

«Очень впечатляет его выносливость. Он может сесть на скамейку после смены, а спустя 20—25 секунд он уже не дышит тяжело. Приятно иметь такого игрока, который может быть двигателем команды и готов проводить на льду много времени. Тем более что он не отбывает номер — все видят, насколько он заряжен», — приводит слова Хайнса пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» Капризов оформил дубль (4:0).

Ранее сообщалось, что Капризов преодолел отметку 40 заброшенных шайб за регулярный чемпионат НХЛ.

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