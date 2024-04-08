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Сальников сообщил, что World Aquatics не планирует смягчать условия допуска россиян

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что World Aquatics не планирует смягчать условия допуска россиян к международным турнирам.

«Мы пытались найти определённый компромисс в своё время по изменению этих критериев, но World Aquatics с сентября осталась на неизменных позициях», — приводит слова Сальникова ТАСС.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее Сальников сообщил, что российские спортсмены выступят на международном турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны.

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