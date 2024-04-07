Гендиректор «Динамо»: результат матча со «Спартаком» сильно огорчает, все расстроены

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Результат сильно огорчает, все расстроены, но двигаемся дальше. «Спартак» не заслужил победу? Счёт на табло, они играли до конца, доигрывали свои эпизоды и взяли три очка», — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 38 очков и третья позиция.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.