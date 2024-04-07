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Вяльбе призналась, что плакала во время масс-старта в гору

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проведении масс-старта в гору в финале Кубка России.
Вяльбе призналась, что плакала во время масс-старта в гору
  • РИА Новости

«Честно, когда первые девчонки прибежали, я даже плакала. Мне кажется, у нас всё получилось, что мы хотели. Конечно, им было очень тяжело, но они тоже все очень счастливы, что это вообще случилось у нас. Самое запоминающееся событие сезона», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, эта гонка с большой долей вероятности приживётся и будет добавлена в этапы следующих соревнований.

Сегодня в Кировске прошли мужской и женский масс-старты в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, на склоне — 460 м.

Для сравнения: общий набор высоты на финальном этапе «Тур де Ски» на горе Альпе де Чермис — 495 м, на склоне — 420 м.

Ранее Елена Вяльбе высказалась о возможном приглашении иностранных спортсменов на внутренние соревнования.

 

 

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