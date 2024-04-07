Вяльбе: масс-старт в гору — реальная бомба, мы пишем свою историю

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проведении масс-старта в гору в финале Кубка России.

«Мне кажется, это очень крутая гонка. Это реальная бомба. Не ожидала, что будет столько болельщиков. По всей трассе стояли люди. У нас с этого года начинает писаться своя история», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Сегодня в Кировске прошли мужской и женский масс-старты в гору Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м, на склоне — 460 м.

Для сравнения: общий набор высоты на финальном этапе «Тур де Ски» на горе Альпе де Чермис — 495 м, на склоне — 420 м.

Ранее Елена Вяльбе высказалась о возможном приглашении иностранных спортсменов на внутренние соревнования.