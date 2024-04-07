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Пономарёв: Игнашевич сделал из «Балтики» хорошую команду

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на победу московской команды над калининградской «Балтикой» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Игнашевич сделал из «Балтики» хорошую команду. Мне они нравятся. Они работали оба тайма, могли забивать во второй половине. Армейцы же провалили второй тайм», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба. 

Ответный матч между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало матча — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоится 25 апреля.

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