Роднина объяснила, почему исполнение сальто в фигурном катании не является опасным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, почему сальто назад запрещено Международным союзом конькобежцев (ISU) на соревнованиях.

«Видимо, пришло время разрешить сальто. На самом деле ничего серьёзного в данном элементе нет. По большому счёту, он был запрещён даже не из-за сложности. Просто в фигурном катании можно было совершать вращения исключительно по вертикальной оси. Сальто же делается по горизонтальной. Только из-за этого его запретили.

Данный элемент исполняли очень давно. На память сразу приходит американец Терри Кубичка, который первый и начал подобные эксперименты ещё в 70-х годах прошлого века. Как раз после ряда его попыток сальто и запретили на официальном уровне. Потом стала упражняться француженка Сурия Бонали. А уж в показательные выступления его включали регулярно», — заявила она RT.

Роднина прокомментировала то, что ISU может убрать сальто из списка запрещённых элементов.