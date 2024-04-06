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Роднина рассказала, во сколько оборотов будет оцениваться сальто в фигурном катании

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала то, что Международный союз конькобежцев (ISU) может убрать сальто из списка запрещённых элементов.
Роднина рассказала, во сколько оборотов будет оцениваться сальто в фигурном катании
  • РИА Новости

«На соревнования сальто не повлияет никак. Поскольку в фигурном катании прыжки оцениваются по количеству оборотов, тут спортсмены будут получать всего один. Другими словами, это всё — фантик для котёнка, повод для журналистов что-то обсудить. Риска же для здоровья нет никакого. А как спортивные гимнасты крутят сложнейшие комбинации? На льду падать даже лучше — там скользящий удар, мягче, чем об пол», — отметила она RT.

Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.

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