Роднина рассказала, во сколько оборотов будет оцениваться сальто в фигурном катании
- РИА Новости
«На соревнования сальто не повлияет никак. Поскольку в фигурном катании прыжки оцениваются по количеству оборотов, тут спортсмены будут получать всего один. Другими словами, это всё — фантик для котёнка, повод для журналистов что-то обсудить. Риска же для здоровья нет никакого. А как спортивные гимнасты крутят сложнейшие комбинации? На льду падать даже лучше — там скользящий удар, мягче, чем об пол», — отметила она RT.
Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.