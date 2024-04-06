Матыцин: обличительная риторика в адрес российских спортсменов недопустима
«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене», — приводит слова Матыцина Telegram-канал Минспорта.
Чиновник отметил, что россияне — это единая спортивная семья, которой необходимо объедениться в «сложный момент».
«Необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде», — приводит слова Матыцина Telegram-канал ведомства.
По словам Матыцина, каждое достижение спортсмена — это огромные усилия не только самого атлета, но и тренеров, врачей и иных специалистов.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Песков заявил, что Россия будет радоваться победам отечественных спортсменов на Олимпиаде летом 2024 года в Париже.