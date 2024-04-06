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Матыцин: обличительная риторика в адрес российских спортсменов недопустима

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что необходимо с уважением относиться к тем спортсменам, которые заслужили право выступить на Олимпийских играх в Париже летом 2024 года.

«Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества. Недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене», —  приводит слова Матыцина Telegram-канал Минспорта.

Чиновник отметил, что россияне — это единая спортивная семья, которой необходимо объедениться в «сложный момент».

«Необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде», — приводит слова Матыцина Telegram-канал ведомства.

По словам Матыцина, каждое достижение спортсмена — это огромные усилия не только самого атлета, но и тренеров, врачей и иных специалистов.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Песков заявил, что Россия будет радоваться победам отечественных спортсменов на Олимпиаде летом 2024 года в Париже. 

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