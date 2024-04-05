СЭ: «Болонья» может начать переговоры с «Локомотивом» по Тикнизяну в ближайшее время
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры между клубами по возможному трансферу могут начаться в ближайшее время. Сам игрок также хочет попробовать свои силы в Европе.
Тикнизян в текущем сезоне забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее Тикнизян рассказал о своей цели уехать играть в европейский чемпионат.