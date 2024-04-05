СЭ: «Болонья» может начать переговоры с «Локомотивом» по Тикнизяну в ближайшее время

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в «Болонье».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры между клубами по возможному трансферу могут начаться в ближайшее время. Сам игрок также хочет попробовать свои силы в Европе.

Тикнизян в текущем сезоне забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Тикнизян рассказал о своей цели уехать играть в европейский чемпионат.