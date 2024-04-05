Стерлинг считает, что Немкова необходимо подписать в UFC

Американский боец Алджамейн Стерлинг рассказал, что проспекта Bellator, россиянина Вадима Немкова необходимо подписать в UFC.

«Из всех парней из Bellator я хотел бы видеть Патрика Микса и Эй Джея Макки в UFC. Вадим Немков тоже крепкий мужик. А также Кори Андерсон и Джонни Эблин. Да, эти парни умеют драться», — сказал Стерлинг на YouTube-канале.

За свою профессиональную карьеру Немков провёл 20 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел два поражения. В последнем бою он «задушил» Бруно Каппелоццу во втором раунде, удачно совершив возвращение в тяжёлую весовую категорию.

Ранее сообщалось, что может быть отменён поединок между российскими тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем, который должен пройти на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.