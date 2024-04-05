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Карпин дисквалифицирован на один матч Кубка России

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин был дисквалифицирован на один матч Кубка России.
Карпин дисквалифицирован на один матч Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«В протоколе была запись в отношении Карпина — выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Карпин принял участие в заседании. Не было оскорбительных слов и выражений. Поэтому КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации. Он пропустит один матч Кубка России», — цитирует Григорьянца ТАСС.

2 апреля «Ростов» победил «Химки» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась в основное время со счётом 0:0. После финального свистка красные карточки получили главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко.

В серии пенальти сильнее оказались подопечные Карпина (7:6).

Ранее Карпин заявил, что у него нет мечты вернуться в «Спартак».

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