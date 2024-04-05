Украина хочет, чтобы российские участники Олимпиады отказались от выступления на Играх дружбы

Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что российские и белорусские участники Олимпиады в Париже должны дать письменное обещание отказаться от выступления на Играх дружбы.

«Атлеты из России и Белоруссии должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — приводит слова Бедного Le Monde.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Всемирные игры дружбы 2024 года пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира пройдут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее сообщалось, что десятки стран подтвердили участие в Играх дружбы в России.