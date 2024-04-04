Sport: «Реал» хочет повысить Винисиусу зарплату до уровня Мбаппе
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По информации Sport.es, мадридцы планируют подписать новый контракт с игроком до 2029 года, а также предложить ему зарплату, как у Килиана Мбаппе, который летом присоединится к клубу.
В нынешнем сезоне Винисиус провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь передач. Его контракт с «Реалом» действует 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор сделал новое заявление против дискриминации.