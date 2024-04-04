Sport: «Реал» хочет повысить Винисиусу зарплату до уровня Мбаппе

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.

По информации Sport.es, мадридцы планируют подписать новый контракт с игроком до 2029 года, а также предложить ему зарплату, как у Килиана Мбаппе, который летом присоединится к клубу.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь передач. Его контракт с «Реалом» действует 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор сделал новое заявление против дискриминации.