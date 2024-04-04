RT в Telegram
Подпишись

Sport: «Реал» хочет повысить Винисиусу зарплату до уровня Мбаппе

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.
Sport: «Реал» хочет повысить Винисиусу зарплату до уровня Мбаппе
  • Gettyimages.ru

По информации Sport.es, мадридцы планируют подписать новый контракт с игроком до 2029 года, а также предложить ему зарплату, как у Килиана Мбаппе, который летом присоединится к клубу.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь передач. Его контракт с «Реалом» действует 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор сделал новое заявление против дискриминации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить