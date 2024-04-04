Российская сеть супермаркетов «Дикси» будет судиться с НБА
Оба товарных знака используются в качестве логотипов выступающей в североамериканской лиге команды Los Angeles Clippers.
В судебном определении указывается, что «Дикси Юг» интересуют две товарные категории: печатная продукция и продукция связанная с играми, спортивными товарами и новогодними игрушками, сообщает РИА Новости.
Подавшая иск сторона отмечает, что ответчик не использует в России свои бренды для вышеперечисленных товарных категорий.
Ранее стало известно, что МОК приветствует решение CAS об отклонении апелляции IBA