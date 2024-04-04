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Российская сеть супермаркетов «Дикси» будет судиться с НБА

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Компания «Дикси Юг» обратилась в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с просьбой частично прекратить правовую охрану двух товарных знаков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Los Angeles Clippers и Clippers на территории России.

Оба товарных знака используются в качестве логотипов выступающей в североамериканской лиге команды Los Angeles Clippers. 

В судебном определении указывается, что «Дикси Юг» интересуют две товарные категории: печатная продукция и продукция связанная с играми, спортивными товарами и новогодними игрушками, сообщает РИА Новости.

Подавшая иск сторона отмечает, что ответчик не использует в России свои бренды для вышеперечисленных товарных категорий.

Ранее стало известно, что МОК приветствует решение CAS об отклонении апелляции IBA

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