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После теракта в Москве во Франции создали запасной сценарий церемонии открытия ОИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, сообщил, что власти страны разработали несколько альтернативных сценариев церемонии открытия состязаний, которые пройдут летом 2024 года.
После теракта в Москве во Франции создали запасной сценарий церемонии открытия ОИ
  • AFP

«Франция — это страна, которая, к сожалению, уже несколько лет находится под террористической угрозой. Мы повысили бдительность после теракта в Московской области», — цитирует Макрона RMC Sport.

По его словам, несмотря на то что запасные ходы уже проработаны, приоритетным остаётся первоначальный вариант проведения церемонии, детали будут раскрыты «в подходящий момент».

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 144 человека.

Ранее стало известно, что бой Емельяненко с Дациком отменили из-за сохраняющейся угрозы теракта.

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