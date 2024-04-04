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Джанашия — о попадании Грузии на Евро-2024: обалдевали от поддержки россиян

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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился впечатлениями от поддержки сборной Грузии по футболу со стороны российских болельщиков.
Джанашия — о попадании Грузии на Евро-2024: обалдевали от поддержки россиян
  • Gettyimages.ru

«Меня из Грузии ребята спрашивали, как в Москве люди смотрят наш матч. Я им рассказывал, что вся Москва и вся Россия в тот вечер болела за Грузию», — сказал Джанашия в разговоре с Metaratings.ru.

По словам экс-железнодорожника, грузины чувствовали пламенную поддержку со стороны жителей России. 

Джанашия добавил, что увиденное им в России было прекрасно.

«Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово! — резюмировал бывший футболист.

26 марта сборная Грузии отобралась на чемпионат Европы в Германии после победы над греками в серии 11-метровых ударов.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.

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