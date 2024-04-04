Джанашия — о попадании Грузии на Евро-2024: обалдевали от поддержки россиян
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«Меня из Грузии ребята спрашивали, как в Москве люди смотрят наш матч. Я им рассказывал, что вся Москва и вся Россия в тот вечер болела за Грузию», — сказал Джанашия в разговоре с Metaratings.ru.
По словам экс-железнодорожника, грузины чувствовали пламенную поддержку со стороны жителей России.
Джанашия добавил, что увиденное им в России было прекрасно.
«Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово! — резюмировал бывший футболист.
26 марта сборная Грузии отобралась на чемпионат Европы в Германии после победы над греками в серии 11-метровых ударов.
Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.