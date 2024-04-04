Нападающий «Тампы» назвал Кучерова особенным игроком

Нападающий «Тампы» Ник Пол назвал одноклубника россиянина Никиту Кучерова особенным игроком.

«Он особенный игрок. Ты смотришь, как он играет, стараешься повторить это на тренировках, и это совсем не похоже на то, что он делает в ходе матча. Его ведение, катание, бросок — да что угодно! Просто посмотрите на его игру — это невероятно. Идёт передача вдоль борта, он в одно касание кончиком клюшки делает передачу прямо на Пойнта, затем ещё одно движение — и шайба в сетке. Не каждый день такое увидишь, и он делает такие передачи по всей площадке», — приводит слова Пола пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто» Кучеров сделал три результативные передачи. Теперь у него на счету 130 (42 + 88) очков в текущем сезоне. Подобный результат ранее не удавался ни россиянам, ни хоккеистам «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее Кучеров высказался по поводу того, что стал первым россиянином в истории НХЛ с 130 очками за сезон.