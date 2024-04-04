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Кучеров: знал, что установил рекорд по очкам за сезон, было приятно

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров высказался о том, что стал первым россиянином в истории НХЛ с 130 очками за сезон.
Кучеров: знал, что установил рекорд по очкам за сезон, было приятно
  • Gettyimages.ru

«Разумеется, я знал (что установил рекорд. — RT). Было приятно. Ещё приятнее от того, что сегодня мы одержали победу. Я доволен. На протяжении всего матча мы придерживались плана на игру, старались действовать последовательно и найти способ победить», — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто» он сделал три результативные передачи. Теперь у него на счету 130 (42 + 88) очков в текущем сезоне. Подобный результат ранее не удавался ни россиянам, ни хоккеистам «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался об игре Кучерова.

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