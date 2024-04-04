Рудковская: российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпиаде

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская считает, что российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпиаде.

«Российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже — даже в нейтральном статусе. Нельзя лишать спортсменов такой возможности! А высказывания и оскорбления в сторону команд от некоторых публичных людей вызывают вопросы», — написала Рудковская в Telegram.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова заявила о продолжении отстранения россиян до тех пор, пока они не откажутся выступать на Олимпиаде.