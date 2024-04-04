Журова: россиян продолжат отстранять, пока они не откажутся выступать на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что российские спортсмены будут отстраняться от Олимпийских игр в Париже до тех пор, пока сами не начнут отказываться от идеи выступить на соревновании.

«Эта история с недопуском будет продолжаться до тех пор, пока все наши федерации и спортсмены сами не откажутся от идеи попасть на Олимпиаду», — сказала Журова ТАСС.



По её словам, после изнурительного процесса подготовки каждый спортсмен из России может столкнуться с запретом на участие в Играх.

«Люди будут тратить деньги на перелёты, готовиться к турнирам, а потом окажется, что где-то спортсмен поставит лайк или ещё что-то всплывёт», — добавила она.

19 марта появилась информация о том, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Журова заявила, что Западу выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду.