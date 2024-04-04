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Президентский спорт рекламируют на больших уличных экранах по всей России

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Рекламу секций самбо на больших уличных экранах в нескольких городах и регионах России в апреле смогут увидеть свыше шести миллионов человек.
Президентский спорт рекламируют на больших уличных экранах по всей России
  • © Международная федерация самбо

Об этом сообщил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

«Мы очень рады, что сегодня у ФИАС появился сильный партнёр в лице медиахолдинга МАЕР, который будет способствовать продвижению нашего вида спорта на медиафасадах» – заявил он.

По словам функционера, на сегодняшний день самбо получает развитие в 140 странах мира и является одним из наиболее популярных видов единоборств.

Шестаков добавил, что такие люди, как Олег Тактаров, Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, помогают в популяризации самбо.

Ранее Владимир Путин вручил орден Дружбы вице-президенту Международной федерации самбо.

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