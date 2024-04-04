Президентский спорт рекламируют на больших уличных экранах по всей России
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Об этом сообщил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
«Мы очень рады, что сегодня у ФИАС появился сильный партнёр в лице медиахолдинга МАЕР, который будет способствовать продвижению нашего вида спорта на медиафасадах» – заявил он.
По словам функционера, на сегодняшний день самбо получает развитие в 140 странах мира и является одним из наиболее популярных видов единоборств.
Шестаков добавил, что такие люди, как Олег Тактаров, Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, помогают в популяризации самбо.
Ранее Владимир Путин вручил орден Дружбы вице-президенту Международной федерации самбо.