Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские скалолазы не выступят на квалификационных отборочных турнирах на Игры в Париже.

«Российские спортсмены не примут участия (в отборочных турнирах. — RT), поэтому на Олимпиаде в Париже их не будет», — приводит сообщение Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Чикунова объявила, что пропустит Олимпиаду в Париже.