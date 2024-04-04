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Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже

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Российские скалолазы не выступят на квалификационных отборочных турнирах на Игры в Париже.
Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Российские спортсмены не примут участия (в отборочных турнирах. — RT), поэтому на Олимпиаде в Париже их не будет», — приводит сообщение Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Чикунова объявила, что пропустит Олимпиаду в Париже.

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