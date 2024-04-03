Пловчиха Чикунова объявила, что пропустит Олимпиаду в Париже

Российская пловчиха Евгения Чикунова объявила, что пропустит Олимпиаду в Париже.

«Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена не вижу», — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Россиянка в этом году установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Мишустин заявил, что МОК находится под серьёзным политическим давлением.