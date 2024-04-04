Гендиректор «Спартака» сообщил, что Промес не получает зарплату

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации касательно нападающего Квинси Промеса.

«Промес переживает, у нас есть с ним связь. Будем пытаться сделать так, чтобы он мог набирать форму. Мы недовольны, что он не с командой. Санкции могут быть применены. Промес сейчас не получает зарплату», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.