Медведев о победе «Зенита» над «Спартаком»: Педро — супер

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о полузащитнике «Зенита» Педро в матче Кубка России со «Спартаком».

«Педро — супер!» — цитирует Медведева «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба дублем отличился Педро (55-я, 65-я минуты). У красно-белых мяч забил Манфред Угальде (12-я).

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало — в 16:00 мск.

Ранее гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.