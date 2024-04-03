Мележиков — о своём назначении исполнительным директором РПЛ: буду отвечать за операционную деятельность

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о своём назначении исполнительным директором Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я буду отвечать за операционную деятельность. Мне хотелось бы продолжить работать в российском футболе. В РПЛ собрана сильная команда менеджеров. Задача полностью обеспечить координацию по всем направлениям. Чтобы президент лиги сконцентрировался на более важных вопросах», — сказал Мележиков.

Третьего апреля стало известно, что функционер назначен новым исполнительным директором РПЛ.

Сергею Владимировичу Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника.

С 2021 по 2023 год Мележиков был генеральным директором «Спартака». Также с 2015-го по 2018-й он был директором по безопасности клуба.

Ранее Мележиков рассказал, от какого решения особенно долго пытался отговорить бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.