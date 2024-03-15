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Экс-гендиректор «Спартака» орал на Федуна, отговаривая того от увольнения Витории

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, от какого решения особенно долго пытался отговорить бывшего владельца клуба Леонида Федуна.
Экс-гендиректор «Спартака» орал на Федуна, отговаривая того от увольнения Витории
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«От увольнения Руя Витории. Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил», — признался Мележиков «Спорт-Экспрессу».

По его словам, во многом работа в футбольном клубе напоминает армию. Пока решение не принято, есть возможность высказать свою точку зрения и отстаивать её. Но как только «оформлен приказ», его остаётся только выполнять.

«Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта», — заключил Мележиков.

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей, в которых в среднем набирали по 1,27 очка. Вместе с португальцем москвичи преодолели барьер групповой стадии Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Ранее Мележиков заявил, что не верит в прямое участие футболиста красно-белых Квинси Промеса в контрабанде наркотиков.

 

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