Экс-гендиректор «Спартака» орал на Федуна, отговаривая того от увольнения Витории

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, от какого решения особенно долго пытался отговорить бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

«От увольнения Руя Витории. Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил», — признался Мележиков «Спорт-Экспрессу».

По его словам, во многом работа в футбольном клубе напоминает армию. Пока решение не принято, есть возможность высказать свою точку зрения и отстаивать её. Но как только «оформлен приказ», его остаётся только выполнять.

«Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта», — заключил Мележиков.

Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей, в которых в среднем набирали по 1,27 очка. Вместе с португальцем москвичи преодолели барьер групповой стадии Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Ранее Мележиков заявил, что не верит в прямое участие футболиста красно-белых Квинси Промеса в контрабанде наркотиков.