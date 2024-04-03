RT в Telegram
Подпишись

Устюгов — о пасьюте в финале Кубка России: давно так не терпел

Короткая ссылка
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своём выступлении в гонке преследования в финале Кубка России в Кировске.
Устюгов — о пасьюте в финале Кубка России: давно так не терпел
  • РИА Новости

«Вот и прошла гонка. Я ей в целом доволен. Завтра день отдыха. Гонка далась мне тяжело. Реально, давно я так не терпел. Дед, похоже, просыпается где-то там, вдалеке, в голове. Пульс разогнал до 202. До этого я разгонял до такого пульс в Малиновке, во время спринта. Мне очень приятно, что поддерживаете, подгоняете меня на трассе», — сказал Устюгов в видео, размещённом на его Telegram-канале.

Большунов преодолел 15 км за 34 минуты 27,3 секунды.

Вторым стал Устюгов (+16,3). Замкнул тройку Егор Митрошин (+30,0).

Ранее сообщалось, что Степанова выиграла гонку преследования свободным стилем в финале Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить