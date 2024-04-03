Устюгов — о пасьюте в финале Кубка России: давно так не терпел
- РИА Новости
«Вот и прошла гонка. Я ей в целом доволен. Завтра день отдыха. Гонка далась мне тяжело. Реально, давно я так не терпел. Дед, похоже, просыпается где-то там, вдалеке, в голове. Пульс разогнал до 202. До этого я разгонял до такого пульс в Малиновке, во время спринта. Мне очень приятно, что поддерживаете, подгоняете меня на трассе», — сказал Устюгов в видео, размещённом на его Telegram-канале.
Большунов преодолел 15 км за 34 минуты 27,3 секунды.
Вторым стал Устюгов (+16,3). Замкнул тройку Егор Митрошин (+30,0).
Ранее сообщалось, что Степанова выиграла гонку преследования свободным стилем в финале Кубка России.