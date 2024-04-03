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Байрамян: Сперцян и Тикнизян скоро уедут в Европу

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна.
Байрамян: Сперцян и Тикнизян скоро уедут в Европу
  • РИА Новости

«Рад, что в Армении растёт хорошее поколение футболистов. Желаю всем удачи и чтобы они играли в топовых чемпионатах. Думаю, что и Сперцян, и Тикнизян скоро уедут в Европу. Скорее всего, уже в следующем сезоне», — приводит слова Байрамяна Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян провёл 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Тикнизян в текущем сезоне забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Тикнизян рассказал о своей цели уехать играть в европейский чемпионат.

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