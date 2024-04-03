ВФП достигла договорённости с European Aquatics по ратификации рекордов Каменевой и Чикуновой

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что организация и European Aquatics пришли к согласию по вопросу ратификации рекордов Европы Марии Каменевой и Евгении Чикуновой.

«Сейчас мы ожидаем признания рекордов от European Aquatics, достигнута договорённость», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Каменева установила рекорд Европы на дистанции 50 м на спине (25,60) в 2022 году. В тот же год у Чикуновой был установлен рекорд на 200 м брассом (2:14,70).

Ранее Сальников сообщил, что российские спортсмены выступят на международном турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны.