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РУСАДА дисквалифицировала призёра чемпионата России по борьбе Джиоева

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации российского борца Эрика Джиоева на три года.
РУСАДА дисквалифицировала призёра чемпионата России по борьбе Джиоева
  • РИА Новости

Спортсмен нарушил правила по части пунктов 4.1 (наличие запрещённой субстанции в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или метода).

Срок дисквалификации с учётом временного отстранения отсчитывается с 26 февраля 2024 года.

Джиоев является серебряным призёром чемпионата России 2023 года.

Ранее сообщалось, что призёра ЧР по тяжёлой атлетике Симонову дисквалифицировали на два года за допинг.

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