РУСАДА дисквалифицировала призёра чемпионата России по борьбе Джиоева
- РИА Новости
Спортсмен нарушил правила по части пунктов 4.1 (наличие запрещённой субстанции в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или метода).
Срок дисквалификации с учётом временного отстранения отсчитывается с 26 февраля 2024 года.
Джиоев является серебряным призёром чемпионата России 2023 года.
Ранее сообщалось, что призёра ЧР по тяжёлой атлетике Симонову дисквалифицировали на два года за допинг.